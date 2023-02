Rula Daoud sobre a situação na Síria: “Esta tragédia é um resultado de negligência internacional”

A trabalhadora da Cruz Vermelha Internacional falou ao PÚBLICO num evento solidário no Porto sobre a situação da Síria e sublinhou o papel das organizações locais na resposta às necessidades do povo.

“Durante um ano, dois anos, três anos, as pessoas ainda têm reservas. Mas depois de dez, onze, doze, já gastaram tudo o que tinham. Agora, na Síria, sobrevivem daquilo que as pessoas de fora enviam. Não há outra forma a não ser depender do que enviam.” É assim que Rula Daoud, síria e colaboradora da Cruz Vermelha Internacional, descreve em poucas palavras as necessidades extremas actuais da população síria ao PÚBLICO, à margem de um evento solidário de angariação de fundos para as vítimas do sismo de 6 de Fevereiro, no Espaço Espiga, no Porto, neste domingo.