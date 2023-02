Terminou a escavação: o túnel da Linha Circular do metro de Lisboa está aberto

O papel colado na porta de acesso ao pequeno monta-cargas, no estaleiro instalado cá em cima, no Liceu Pedro Nunes, e por onde jornalistas e restante comitiva desceram na manhã desta terça-feira, bem avisava. “Vai ter festa!”, anunciava, em letras estilizadas e confetti desenhados em cores garridas, a pequena convocatória aos operários envolvidos nas obras do troço entre Estrela e Santos da futura linha circular do metro de Lisboa. A “comemoração do fim da escavação” estava marcada lá para baixo, pelas 13h, comunicava-se.

