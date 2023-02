Elly Schlein, 37 anos, é a primeira mulher a liderar o centro-esquerda em Itália

Nas eleições legislativas de Setembro, foi eleita deputada independente nas listas do Partido Democrático. Na altura, era já apontada como “a nova estrela da esquerda italiana” (assim a descreviam o jornal The Guardian e a revista Time), dois anos depois de o seu pequeno partido – Coraggiosa – ter sido fundamental para travar a perda da Emília-Romanha para a extrema-direita de Matteo Salvini. Contra o que antecipavam as sondagens, Elly Schlein acaba de ser eleita secretária-geral do PD. É a primeira mulher a consegui-lo – aos 37 anos, será ainda a pessoa mais jovem de sempre no cargo.

