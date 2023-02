Segunda na TV: Jackie Chan, Herman José e Lauro António

CINEMA

O Primeiro Encontro

Syfy, 18h53

Enormes naves espaciais fixam-se em vários pontos do globo. Sem saber o que esperar, o mundo está de respiração suspensa. Pode estar iminente uma guerra. É então que Louise Banks (Amy Adams), uma das mais conceituadas linguistas do mundo, é chamada a tentar uma abordagem amistosa com os invasores. Baseado num conto de Ted Chiang, um filme de ficção científica de Denis Villeneuve.

Jackie Chan É o Herói

Nos Studios, 19h35

Em 1983, as superestrelas de Hong Kong Jackie Chan, Sammo Hung e Yuen Biao protagonizaram Os Piratas dos Mares da China (Project A, em inglês), uma comédia de acção passada no século XIX e realizada por Jackie Chan. Em 1987 saiu esta sequela, já só com Chan. O actor e realizador é outra vez Dragon Ma, um polícia da Marinha que se vê a braços com piratas que se querem vingar dele pelo que se passou no primeiro filme. A contracenar com Jackie está Maggie Cheung, a agora reformada actriz que protagonizou filmes de Wong Kar-Wai, Olivier Assayas e Mabel Cheung.

À Distância

RTP2, 23h22

Caracas, Venezuela. Armando (Alfredo Castro) é um homem solitário que oferece dinheiro a rapazes de rua e os leva para casa para se masturbar à distância, sem nunca lhes tocar ou se deixar tocar. Um dia, conhece Elder (Luis Silva), um jovem que faz parte de um gangue local. Apesar de repugnado com a ideia de se envolver com um homem, Elder aceita ir a casa de Armando com a intenção de o agredir e roubar. Vencedor do Leão de Ouro na 72.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, um drama de 2019 que marca a estreia do venezuelano Lorenzo Vigas.

O Querido Lilás

TVCine Edition, 00h30

Em 1987, depois de O Tal Canal e Hermanias e antes de Humor de Perdição, Herman José co-escreveu e protagonizou este filme de Artur Semedo. Centra-se numa actriz famosa, interpretada por Herman, que volta, anos depois, a encontrar o filho a quem deu à luz subrepticiamente, tendo sido logo a seguir adoptado. Além do lendário cómico, o filme tem no elenco nomes como Rita Ribeiro, Henrique Viana, Victor de Sousa, Natalina José, Lina Morgado ou o próprio Artur Semedo.

SÉRIE

Manhã Submersa

RTP Memória, 20h

No final dos anos 1970, Lauro António (1942-2022) assinou uma adaptação de Manhã Submersa, romance de Vergílio Ferreira publicado em 1954, com o próprio escritor como actor. Ao mesmo tempo, rodou uma versão longa, esta minissérie de quatro episódios que passou na RTP em 1979, e um filme, que chegou às salas em 1980. Com guião de Leonel Brito, a história passa-se num seminário e centra-se num miúdo de 12 anos que foi instigado a frequentá-lo. O elenco inclui também Eunice Muñoz, Canto e Castro, Bruno Beltrão, Jacinto Ramos e Vítor Candeias.

Guerra dos Mundos

Fox, 23h05

Nesta adaptação contemporânea de A Guerra dos Mundos, romance de ficção científica publicado em 1898 por H.G. Wells, uma invasão extraterrestre causa danos incalculáveis ao mundo. Mas há sobreviventes, apesar de não haver muita esperança. Esta terceira época da série escrita por Howard Overman é a primeira sem Daisy Edgar-Jones, mas ainda tem Gabriel Byrne à frente do elenco. Desta vez, ruma-se ainda mais ao espaço, com as coisas a ficarem cada vez mais tenebrosas.

DOCUMENTÁRIO

Hitler e o Incêndio do Reichstag

História, 22h15

No dia em que se assinalam os 90 anos do incêndio no parlamento alemão que ajudou Adolf Hitler a solidificar a sua ditadura, o História passa este documentário que pretende perceber quem é que foi o pirómano responsável por tal ocorrência. Terá sido Marinus Van Der Lubbe? Terá o incendiário agido sozinho? Foram os próprios nazis? É uma pergunta que ainda não teve resposta, mas que este documentário tenta desvendar.

INFANTIL

That Girl Lay Lay

Nickelodeon, 18h25

Estreia. A rapper e actriz That Girl Lay Lay é a protagonista desta série cómica, no papel de uma imagem de uma aplicação de telemóvel que ganhou vida no corpo de uma adolescente, vindo com poderes. Estreada originalmente em 2021, é uma criação do cómico David A. Arnold, que morreu em Setembro do ano passado.