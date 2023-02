Eugene Levy veio a Lisboa e só levou uns malditos pastéis de nata

Não podia haver maior diferença entre o episódio de No Reservations em que o falecido chef viajante Anthony Bourdain visitou Lisboa, dando por si na penumbra numa casa de fados a ouvir António Lobo Antunes falar sobre napalm na Guerra Colonial, e o capítulo de O Viajante Relutante sobre a capital portuguesa. A série, que se estreia esta sexta-feira no serviço de streaming AppleTV+, põe o actor Eugene Levy no seu papel mais genuíno, o de quem não gosta de viajar e muito menos ter “experiências”. Talvez por isso, o episódio em que também vai aos fados e se encanta com pastéis de nata e a era da expansão ultramarina seja do mais seguro que há.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt