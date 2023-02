Novo Xiaomi 13 Pro simula funcionamento de câmaras Leica numa versão mais leve e compacta

Horas antes do arranque do Mobile World Congress, a Xiaomi apresentou telemóveis que simulam o funcionamento das câmaras Leica M, relógios, auriculares sem fios e novas trotinetas eléctricas.

Mais trotinetas eléctricas, mais relógios e auriculares sem fios, e telemóveis que simulam câmaras da fabricante alemã Leica. Estas foram algumas das novidades que a Xiaomi desvendou este domingo, num evento da empresa horas antes do arranque da edição de 2023 do Mobile World Congress (MWC), a grande feira de electrónica de consumo de Barcelona.

Este ano, o destaque da marca para o MWC são os novos smartphones topo de gama – o Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi 13 –, a partir dos 1000 euros, com lentes da marca de óptica alemã Leica com quem a tecnológica tem uma parceria desde 2022. Os modelos, lançados na China em Dezembro, foram desenvolvidos para simular o funcionamento de uma câmara DSLR (com sensores maiores e lentes intermutáveis que podem ser trocadas), só que num modelo compacto, mais leve e prático.

“Uma das coisas mais importantes da fotografia nos smartphones é que qualquer pessoa pode tirar uma excelente fotografia. Não é preciso ser um fotógrafo profissional", justificou o vice-presidente da unidade móvel da Leica, Marius Eschweiler, em palco. “A missão da Leica é oferecer o máximo de qualidade de imagem em qualquer dispositivo.”

Tanto o 13 (6,36 polegadas) como o 13 Pro (6,73 polegadas), permitem escolher a lente com que se fotografa (há três: principal, telefoto e ultra grande angular), a quantidade de luz captada (abertura), a distância focal e o zoom – tudo é feito a partir do ecrã do telemóvel. O 13 Pro distingue-se com uma configuração tripla de lentes com 50 megapíxeis e um sensor maior que permite captar mais luz e mais detalhes. Os preços começam nos 1000 euros para o Xiaomi 13 (8GB de RAM + 256GB) e 1400 para o 13 Pro (12GB de RAM + 256GB).

Os novos aparelhos chegam numa altura em que a procura por telemóveis continua a diminuir. Dados de Janeiro da analista IDC notam que o envio de smartphones para retalho caiu 18,3% em 2022 face ao ano anterior, com menos 68 milhões de telemóveis vendidos. Mas as expectativas da Xiaomi para o mercado português são boas.

“O mercado de câmaras de telemóveis tem estado um pouco estagnado. Com estes aparelhos, nós oferecemos uma experiência diferente, com mais controlo”, resume ao PÚBLICO Tiago Flores, director da Xiaomi Portugal, notando que os aparelhos de média e alta gama “continuam a crescer em termos de procura em Portugal”.

Com o 13 Pro e o 13, a Xiaomi aposta nos fãs de fotografia que querem a experiência de uma câmara profissional, mais leve e fácil de manusear. Ambos os aparelhos são alimentados pelo novo processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm – a Xiaomi explica que isto melhora a eficiência energética dos aparelhos em 49%. O modelo de topo tem uma bateria maior (4729 mAh), um corpo de bio-cerâmica e demora apenas 19 minutos a carregar devido à tecnologia HyperCharge que suporta 120 watts. Para completar a série, a marca também vai lançar o Xiaomi 13 Lite (550 euros), sem lentes Leica e com processador Snapdragon 7, adaptado a um público mais jovem que usa uma câmara frontal dupla para vídeos e selfies.

Aposta na sustentabilidade

Além dos telemóveis, a Xiaomi revelou uma nova geração de trotinetas eléctricas, com mais autonomia e potência. A Electric Scooter 4 Ultra (cerca de 1000 euros), promete uma velocidade máxima de 25 quilómetros hora, uma potência de 940 watts, pneus mais largos (para maior estabilidade) e autonomia de 70 quilómetros.

“Há uma preocupação cada vez maior com o ambiente, mesmo nas cidades portuguesas que não são tão propícias à mobilidade. Vemos o mercado a crescer”, explica Tiago Flores. “Somam-se desejos por mais facilidade de deslocações e preocupações a nível da saúde.”

O mercado de bicicletas, trotinetas e scooters eléctricas deverá chegar aos 32,91 mil milhões de dólares (31 mil milhões de euros) até 2027, com uma taxa de crescimento anual na ordem dos 6,1%. Os dados são da empresa de análise de mercado Business Research Company que nota que a crescente consciencialização sobre o impacto da poluição é um factor chave no mercado.

Durante o evento em Barcelona, a Xiaomi também apresentou um novo relógio, o S1 Pro (a partir de 329 euros), e novos auriculares com cancelamento de ruído e perfil de som a 360º (Xiaomi Buds 4 Pro, a partir de 249 euros). A série Xiaomi 13 chega às lojas a 8 de Março. A campanha de pré-venda do 13 e do 13 Pro arranca este domingo, com a oferta da impressora instantânea Xiaomi Instant Photo Printer 1S.

