Cravinho “meteu a pata na poça” ao convidar Lula para o Parlamento

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, ficou esta manhã sob fogo de alguns partidos da oposição por ter anunciado a presença de Lula da Silva na cerimónia do 25 de Abril no Parlamento sem que isso tenha sido discutido e decidido pela própria Assembleia da República, como exige o Regimento. Cravinho, porém, recusou responder-lhes.

Durante o debate promovido pelo presidente da Assembleia da República sobre um ano de guerra na Ucrânia, André Ventura acusou o ministro de "desrespeito enorme" pelo Parlamento e pediu-lhe esclarecimentos sobre a sua autonomia para fazer tal anúncio, enquanto o líder parlamentar do Bloco de Esquerda disse mesmo que o governante "meteu a pata na poça".

"O senhor ministro meteu a pata na poça e assumiu compromissos para os quais não tem mandato para o fazer", afirmou Pedro Filipe Soares, depois de também André Ventura ter pedido explicações a João Gomes Cravinho, que tinha discursado logo a seguir a Augusto Santos Silva.

"Não será a trapalhada do senhor ministro que deve impedir o momento, que nos enche de orgulho a todos, que é receber Lula da Silva no Parlamento português, o homem que tirou do poder o genocida Jair Bolsonaro", acrescentou o deputado bloquista, sob os protestos dos parlamentares do Chega, de tal forma ruidosos que Santos Silva teve que lhes pedir que deixassem Pedro Filipe Soares falar. "Em cada um dos insultos, o Bloco vê um elogio", desafiou o deputado, desvalorizando a atitude de quem apelidou de "democratas de pacotilha do Chega".

Fora André Ventura o primeiro a questionar o ministro, acusando-o de um "desrespeito enorme para com o Parlamento" ao "achar que pode fazer o que quer deste Parlamento" quando anunciou, em Brasília que o Presidente Lula da Silva irá discursar no plenário no 25 de Abril, uma situação inédita em 49 anos.

"Não é a si que compete, como membro do Governo, decidir quem discursa nesta casa (...), mas sim à conferência de líderes e ao presidente [Augusto Santos Silva]", apontou o líder do Chega. Que acrescentou que "a data, que devia ser de todos os portugueses, vai ser altamente partidarizada".

"Gaffe indesculpável", disse PSD

Se no hemiciclo ficou em silêncio sobre o assunto, na quinta-feira à noite, horas depois do anúncio em Brasília, o ministro enviara uma declaração à Lusa dizendo: "Quero esclarecer que a Assembleia da República é soberana nas decisões que toma".

Nessa altura, já os partidos de direita no Parlamento tinham protestado contra o anúncio de Gomes Cravinho. Além do Chega e da IL, que falaram ainda durante a tarde, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, enviou uma declaração escrita à Lusa lamentando "a inépcia do ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho demonstrada pelo anúncio, à revelia da Assembleia da República, de um discurso do presidente Lula da Silva nas comemorações do 25 de Abril".

Trata-se, sublinhou Joaquim Miranda Sarmento,​ de "uma gafe indesculpável e lamentável" do ministro. Mas esclareceu também que "o PSD aceita que o chefe de estado brasileiro discurse no parlamento, mas não na sessão solene dedicada ao 25 de Abril".