Cada família é (in)feliz à sua maneira

No ano passado, a catalã Carla Simón levou um (merecido) Urso de Ouro para casa com o belíssimo Alcarràs; seria, por isso, legítimo olhar para a entrada espanhola na competição principal de Berlim 2023 como forte candidato a repetir a brincadeira. Até porque a primeira longa da basca Estíbaliz Urresola Solaguren, 20.000 Especies de Abejas, é também uma história de férias na província, de legados familiares, de meninas a descobrir quem são. O problema é que esta menina em particular é um menino: Cocò, de oito anos de idade, nasceu Aitor, mas sente-se desde sempre menina, e quer perceber porque é que é diferente, sem o conseguir. E os pais estão demasiado preocupados com a vida e com a sua relação em clara deterioração para prestarem realmente atenção ao que este filho que toda a gente pensa que é filha lhes está a tentar dizer.

