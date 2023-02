Pequim prepara cimeira entre Xi Jinping e Vladimir Putin em Moscovo

Em Moscovo, a dois dias do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, chefe da diplomacia da China sublinha a “solidez das relações com a Rússia” numa “situação internacional em mudança”.

Em declarações no início de um encontro com o principal diplomata de Pequim, Wang Yi, Vladimir Putin afirmou esta quarta-feira estar à espera de Xi Jinping em Moscovo. Já havia algumas notícias a dar conta de uma possível viagem do Presidente chinês à capital russa e a confirmação chegou esta quarta-feira, no mesmo dia em que o jornal The Wall Street Journal escreve que a cimeira com Putin já está a ser preparada e deve acontecer em Abril ou Maio.

O Presidente russo afirmou também que a Rússia e China podem atingir este ano novo patamares de trocas comerciais, enquanto Wang disse que os dois países estão prontos para aprofundar uma cooperação estratégica, acrescentando que as relações que os unem não podem ser postas em causa por pressão de outros países, cita a emissora britânica BBC.

Antes, Wang tinha-se reunido com o poderoso secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, a quem quis sublinhar a “solidez” das relações entre a China e a Rússia, e ainda pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov. “As relações sino-russas são de natureza madura: são sólidas como uma rocha e resistirão a qualquer desafio numa situação internacional em mudança”, disse a Patrushev o chefe da diplomacia chinesa.

Wang reforçou a mesma ideia perante Lavrov: “Independentemente de como a situação internacional mude, a China continua a estar comprometida, ao lado da Rússia, em fazer esforços para preservar a tendência positiva no desenvolvimento das relações entre duas grandes potências”.

A visita de Wang a Moscovo acontece dois dias antes do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia e depois do discurso do estado da nação de Vladimir Putin e da visita de Joe Biden a Kiev. E num contexto de tensão e troca de acusações entre Washington e Pequim: a Casa Branca avisou a China para não fornecer armas à Rússia, afirmando ter dados que apontam para essa possibilidade; o Governo chinês respondeu que os “EUA não estão em posição de fazer exigências à China”.

Os dois afirmaram opor-se à “introdução de uma mentalidade de guerra fria” e, comentando as novas sanções contra pessoas e entidades russas anunciadas pelos Estados Unidos, sublinharam ainda opor-se a “todas as forças de bullying unilateral”.

“No contexto de uma campanha que está a ser travada pelo conjunto do Ocidente para contar a Rússia e a China, o aprofundamento da cooperação russa-chinesa e a interacção [dos dois países] na arena internacional é de particular importância”, defendeu, por seu turno, Patrushev, ex-chefe do FSB (agência que substituiu o KGB) e companheiro de longa data de Putin.

Pequim diz ter um plano de paz para a guerra na Ucrânia – foi Wang o primeiro a falar disso em público, durante a Conferência de Segurança de Munique, no último fim-de-semana, sem que tivesse deixado os diplomatas europeus muito impressionados – e esperava-se que o tema fosse abordado durante os diferentes encontros desta visita a Moscovo. Uma ideia que não se reflecte nas primeiras declarações públicas dos vários dirigentes.

De acordo com Wall Street Journal, a visita de Wang visa preparar a viagem de Xi. Pequim, escreve o jornal citando “responsáveis familiarizados com o plano”, enquadra a cimeira Xi-Putin como parte de um esforço para assumir um papel mais activo nas tentativas para pôr fim à guerra.

As datas da visita ainda não estão fechadas e há duas possibilidades mais prováveis: Xi poderá viajar até Moscovo em Abril ou no início de Maio, quando a Rússia celebra a vitória contra a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

O último encontro entre Xi e Putin aconteceu em 2022, 20 dias antes do início da invasão da Ucrânia, quando anunciaram, em Pequim, uma aproximação entre os dois países, formalmente conhecida como “parceria sem limites”.