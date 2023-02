Desordem Mundial. Mulheres, paz e segurança

O Desordem Mundial desta semana tem como convidada a Maria Luísa Moreira, mestre em Mulheres, Paz e Segurança pela London School of Economics, para falar sobre a importância da mulher nos desígnios da política internacional, nomeadamente em organizações como a NATO, e do caminho que está a ser feito no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, em termos de igualdade de oportunidades. No início do episódio, fala-se do conflito no Iémen, do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e dos direitos das mulheres no Sudão do Sul. No fim, as habituais sugestões, com livros e um documentário.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música, livros, desporto e nutrição, saúde mental, igualdade de género e muito mais.

Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.