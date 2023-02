Cupra festeja primeiro aniversário da loja em Lisboa e terceiro de chegada a Portugal

Este não é um vulgar stand de automóveis. Chama-se Cupra City Garage Lisboa e, além de comercializar modelos do emblema catalão (o director-geral da Cupra Portugal, Pedro Fondevilla, adianta que já foram aqui feitas 120 vendas), é um espaço onde, no último ano, foram expostos trabalhos de diferentes artistas, se ouviu música e se dançou, se fizeram workshops e até aulas de ioga. Ao todo foram mais de 25 eventos que passaram pelo número 64 da Rua Áurea, na baixa lisboeta, que atraíram mais de 5300 pessoas.

Nesta quarta-feira, a marca automóvel chamou a comunicação social para assinalar não só um ano da abertura da loja, mas também os três que a Cupra está em Portugal e os cinco que está no mundo. Esta é uma “marca contemporânea” com um ”posicionamento único”, defende Fondevilla, acrescentando que a nível global é a que mais cresce na Europa, fenómeno que também se verifica em Portugal: “Triplicámos as vendas.”

A Cupra chegou em 2020, ano em que vendeu 18 automóveis, mostra o director-geral num PowerPoint, após um almoço volante a cargo do chef André Cruz, do restaurante Feitoria, em Lisboa, que tem uma estrela Michelin. No ano seguinte, a marca, que em Portugal é representada pela SIVA, vendeu 557 viaturas e no ano passado chegou às 1626, o que representa 1,04% de quota de mercado. “A Cupra faz carros para quem gosta de conduzir”, justifica Fondevilla.

E a marca quer ser também uma referência nos veículos electrificados — uma em cada quatro vendas são veículos eléctricos ou híbridos plug-in. “Acreditamos que 2023 vai ser um ano ainda melhor, com melhores resultados, tanto para a Cupra como para a Cupra City Garage, sendo este um espaço de Lisboa que tira partido da cultura urbana e da vibração da cidade, de que todos falam e visitam”, antevê.