PRR: 15 medidas em estado preocupante ou crítico: habitação e empresas estão pior

A Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) encontrou 21 investimentos a necessitarem de acompanhamento, 13 em estado preocupante e dois em estado crítico, segundo o balanço anual de 2022 que está a ser apresentado em Lisboa.

Depois de avaliar 69 investimentos (não houve "manifestamente tempo" para chegar aos 83 no terreno, justificou o presidente da CNA), percebeu-se que é na área do apoio às empresas e à habitação que estão as situações mais difíceis. De entre os avaliados, 33 investimentos estão "alinhados com o planeamento" e 21 necessitam de acompanhamento.

Também o sector das florestas gera alguma preocupação, disse Pedro Dominguinhos, durante a apresentação, que decorre na Culturgest. O hub azul, que pressupõe construção de infra-estruturas para a rede da economia azul (ligada ao mar), também é classificado como preocupante.

Resumindo as causas destes 15 investimentos em pior situação, o presidente daquele órgão independente referiu:

os atrasos na avaliação de candidaturas, o que é " particularmente sensível na componente de apoio a empresas", como a descarbonização da indústria, que está atrasada, e a eficiência energética serviços;

particularmente sensível eficiência energética atrasos no lançamento de concursos ou escassez de procura;

há ainda situações consideradas preocupantes porque as metas são "particularmente ambiciosas" e extremamente difíceis de concretizar no actual calendário, como a formação para o digital de 800 mil pessoas (equivalente a 17% da população activa) ou os vales para a abertura de incubadoras;

Entre os investimentos em estado crítico, o mesmo responsável apontou o metro ligeiro de superfície Odivelas-Loures. O outro prende-se com os programas de capitalização de empresas via Banco Português de Fomento.

A CNA apresenta, no final, 13 recomendações.