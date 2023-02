Avaliação do PRR conclui que habitação precisa de mais dinheiro e mais reabilitação

Zero alojamentos urgentes, 245 casas do Estado para renda acessível e menos de 10% de pagamentos para obras já aprovadas. O balanço da habitação é “preocupante”, como acontece aliás noutras 12 áreas.

Com 2733 milhões de euros de dotação, a habitação é a segunda componente com mais dinheiro no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Só a capitalização de empresas e inovação têm um orçamento maior. Mas os avanços feitos até agora nestes dois domínios são poucos e ficam aquém, como constatam os avaliadores do PRR que, em termos de habitação, dizem mesmo que só com mais dinheiro e com mais reabilitação se conseguirá atingir os objectivos.