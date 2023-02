Paulo Gonçalves condenado a dois anos e meio de pena suspensa no E-Toupeira

O antigo assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi esta quarta-feira condenado a dois anos e seis meses de prisão suspensa no âmbito do processo E-Toupeira. O PÚBLICO confirmou junto da defesa do antigo funcionário das "águias" de que existirá recurso da decisão.

O antigo funcionário dos "encarnados" estava acusado de seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo em co-autoria, além de um crime de corrupção activa, dois de acesso indevido e dois de violação do dever de sigilo.

Não houve qualquer leitura da sentença em tribunal, depois de cinco adiamentos. Os advogados receberam o acórdão na manhã desta quarta-feira.

Dos três arguidos, nenhum foi condenado a uma pena de prisão efectiva. José Augusto Silva foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos de pena suspensa, com o terceiro arguido, Júlio Loureiro, a ser absolvido.

O processo E-Toupeira versa sobre um alegado tratamento privilegiado a funcionários judiciais. Era feito sob a forma de bilhetes, convites e merchandising do Benfica que Paulo Gonçalves oferecia para que lhe fossem transmitidas informações sobre inquéritos criminais que envolvessem as “águias”.