E-Toupeira: “Ajudar” o Benfica era intenção de oficial de justiça condenado

O tribunal deu como provado que Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, pediu e recebeu do oficial de justiça José Silva informações sob segredo de justiça relativas a processos que envolviam o clube da Luz e os rivais. O antigo funcionário das “águias” foi, esta quarta-feira, condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa, no âmbito do processo E-Toupeira, condenado por um crime de corrupção activa. Em troca desta informação, o responsável dava bilhetes e outras regalias ao adepto fervoroso do Benfica, que tinha como motivação "ajudar" o clube.

