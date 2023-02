Um ano depois do início da guerra, o primeiro-ministro faz o balanço do seu enorme impacte na União Europeia e no seu futuro. É preciso derrotar Putin. É preciso manter uma forte aliança como Reino Unido e com os Estados Unidos. O alargamento exige uma reforma profunda da arquitectura europeia sob pena de ser uma tragédia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt