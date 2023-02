Metade dos vistos gold em Portugal é de nacionais de países de risco no branqueamento de capitais

Até agora só havia informação disponível sobre os países de origem dos requerentes de autorização de residência para investimento (ARI), no entanto, o consórcio de jornalistas Investigate Europe teve acesso a informação oficial que inclui as origens dos candidatos que obtiveram autorização de residência por reagrupamento familiar entre 2012 e início de Dezembro de 2022. Foram 18.486 indivíduos a obter autorização de residência desta forma (que se somam aos 11.180 pedidos de ARI) e mais de metade destes, 9835, é oriunda de uma das 30 jurisdições de maior risco no que diz respeito ao branqueamento de capitais, de acordo com o índice Basel AML.

