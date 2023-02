Jorge Vilas, o homem que era um bairro de Coimbra, morreu aos 81 anos

A história da vida de Jorge Vilas confunde-se com a o bairro que ajudou a construir, a Relvinha, erguido às portas da cidade de Coimbra pelos braços dos próprios moradores e de voluntários, a seguir ao 25 de Abril. Nesse período de luta por habitação digna e nas décadas que lhe seguiram, o homem que dirigiu a Cooperativa de Habitação Económica Semearrelvinhas trabalhou no fortalecimento do músculo comunitário do bairro e na resolução dos seus problemas da sua população. Morreu no sábado, aos 81 anos, nos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde estava internado.

