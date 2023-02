Mais 11 mil camas, entre Vilamoura e Lagos, vão surgir em zona de construção proibida

O receio de os direitos adquiridos serem declarados nulos gerou uma corrida à aprovação de velhos projectos. No entanto, a proposta do Programa da Orla Costeira não vai beliscar estes interesses.

Vem aí uma nova versão do Programa da Orla Costeira (POC). O receio sobre as possíveis consequências das novas regras acelerou o que alguns ironicamente classificam como “Processo de Betonização em Curso”. No troço da costa entre Vilamoura e Lagos, sete grandes projectos de urbanização estão já em fase de avaliação ambiental. São mais 11 mil camas, que se vão encaixar na Zona Terrestre de Protecção, a 500 metros da linha da costa, onde não se deveria construir segundo as actuais regras.