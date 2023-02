Paulino Vieira no CCB, um concerto-surpresa de um artista genial

Nome maior da música cabo-verdiana, Paulino Vieira apresenta-se esta segunda-feira no CCB, em Lisboa, num espectáculo raro que assinala os dez anos da cooperativa Ao Sul do Mundo.

Dez anos exactos sobre a assinatura da acta fundadora da cooperativa Ao Sul do Mundo, a efeméride vai ser celebrada com um espectáculo único no Centro Cultural de Belém, em Lisboa esta segunda-feira, pelas 21h. Em palco, um dos nomes maiores da música cabo-verdiana, um criador de génio chamado Paulino Vieira. Actuará com banda, é só o que se sabe. Tudo o mais quis mantê-lo em segredo e assim ficará até à noite do espectáculo.