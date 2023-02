PS desafia Montenegro a clarificar relação com extrema-direita

Secretário-geral adjunto do PS declara que “Portugal merecia uma liderança da oposição bem diferente da que hoje dispõe no nosso país.”

O secretário-geral adjunto do PS desafiou este sábado o líder do PSD a clarificar "de uma vez por todas" a sua relação com a extrema-direita, alertando que os sociais-democratas se arriscam a ser "o carro-vassoura" da oposição em Portugal.

Na sessão de abertura de uma iniciativa organizada pelo PS dedicada às migrações, João Torres considerou que, nesta matéria, a direita tem respondido "com preconceito" quando os socialistas defendem "a solidariedade".

"A direita democrática tem o dever moral de não se deixar contaminar pelo perigoso discurso da indiferença. É altura - e já vem tarde - de, em nome dos pergaminhos democráticos e do papel histórico de partido co-fundador do nosso regime constitucional, o líder do PSD, o Dr. Luís Montenegro, esclarecer os portugueses de uma vez por todas e dizer até onde está disposto a ir na relação com a extrema-direita", desafiou.

Para João Torres, "não se pode confiar em quem às segundas, quartas e sextas defende o mesmo que a força mais reaccionária do espectro político português e, depois, às terças, quintas e sábados, se mostra indignado por ser confrontado com a lamentável deriva ideológica em que quis mergulhar".

"Face às suas últimas declarações -- em que, na prática, defende o mesmo que o Chega -- é necessário lembrar ao líder do PSD um velho e sábio preceito do nosso povo: "quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele"", apontou, e acrescentando que com o PS "não há falta de clareza ou hesitações" em matéria de migrações.

"Somos por uma sociedade inclusiva e capaz de tratar os imigrantes como queremos que qualquer português que opte por emigrar seja tratado no seu país de acolhimento", afirmou, recusando o que chamou de "lupa utilitarista da direita".

O secretário-geral adjunto do PS considerou que, o PSD, "com esta atitude permanente de conflito, uma dose brutal de impreparação -- que está à vista de todos -- e uma incapacidade de propositura séria e credível, está a condenar-se a si próprio a ser o carro-vassoura dos partidos da oposição" em Portugal.

"Lamento e lamentamos seguramente todos, Portugal merecia uma liderança da oposição bem diferente da que hoje dispõe no nosso país, disse.

João Torres deixou também críticas à forma como o PSD reagiu às medidas anunciadas pelo Governo esta semana na área da habitação.

"A reacção dos partidos da direita ao ambicioso conjunto de medidas que o Governo apresentou, e que agora estará num processo de discussão pública, que queremos que seja aberto e participado, é a demonstração mais clara que tivemos até hoje do divórcio entre esses mesmos partidos e os problemas concretos que as pessoas enfrentam", considerou.

Para João Torres, este é um sector em que "a direita e, em particular, o PSD vem a reboque e nada de novo tem para propor ou acrescentar", dizendo que, "para a direita, parece que tudo deveria ficar na mesma".

Na sexta-feira, o presidente do PSD disse sentir "uma grande frustração" com as medidas do Governo para responder à crise da habitação, que considerou revelarem "um primeiro-ministro na sua faceta de sobrevivente e de comunista".

Luís Montenegro disse que o pacote "foi apresentado depois de sete anos de completa inacção do Governo e do doutor António Costa no campo da habitação" e salientou que as medidas ficam "muito aquém daqueles que foram os princípios e as ideias que o PSD apresentou dois dias antes do Governo", referindo-se ao documento divulgado pelos sociais-democratas na terça-feira com propostas para o sector.