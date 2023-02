Coreia do Norte testou míssil balístico intercontinental

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance, a que chamou “poderoso dissuasor nuclear”, para o mar ao largo da costa ocidental do Japão na tarde de sábado.

A Coreia do Norte disse, este domingo, que testou um míssil balístico internacional no dia anterior, num exercício de “lançamento súbito” para confirmar a fiabilidade das armas, informou a imprensa estatal.

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance para o mar ao largo da costa ocidental do Japão na tarde de sábado, após ter alertado que iria responder de forma firme aos próximos exercícios militares por parte da Coreia do Sul e dos EUA.

“O lançamento surpresa de um míssil balístico intercontinental (…) é uma prova real dos esforços consistentes das forças nucleares da Coreia do Norte para fazer com que a capacidade do seu contra-ataque nuclear fatal contra forças hostis seja irresistível”, disse a agência noticiosa estatal KCNA. A mesma agência chamou ao míssil “uma garantia e prova clara da fiabilidade do nosso poderoso dissuasor nuclear”.

A irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, também emitiu uma declaração e alertou para uma resposta “forte e esmagadora” a quaisquer actos “hostis” contra Pyongyang.

A agência noticiosa estatal KCNA disse que o míssil voou 989 quilómetros a uma altitude de 5768 quilómetros durante 4.015 segundos.