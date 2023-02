Padre do Funchal acusado de abuso sexual tentou entregar-se à PGR

Anastácio Alves, o padre do Funchal que desapareceu em 2018 depois de ter sido alvo de queixa por crimes de abuso sexual contra um menor e acabou acusado à revelia, tentou entregar-se na Procuradoria-Geral da República (PGR), mas não o receberam.

A notícia foi avançada pelo Observador, ​que conta que o padre chegou à PGR, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, nesta quinta-feira, para ser constituído arguido e notificado da acusação do Ministério Público, que lhe imputa cinco crimes. Mas acabou por sair com a indicação que devia dirigir-se ao Tribunal do Funchal, que é a entidade competente do seu processo. O PÚBLICO pediu esclarecimentos à PGR, mas ainda aguarda por uma resposta.

De acordo com o Observador, depois de ter sido acusado, em 2022, foi “accionada a cooperação judiciária internacional em matéria penal, com vista a notificar o arguido da acusação pública” e por isso, o seu advogado, Miguel Santos Pereira, entendeu que deviam deslocar-se à PGR “porque o pedido de cooperação internacional para notificação da acusação do arguido, e neste caso com a prévia constituição do arguido com a prestação de Termo de Identidade e Residência, foi solicitado pelo Ministério Público e é da competência do Ministério Público”.

Neste sentido o advogado vai agora fazer um requerimento ao Ministério Público do Funchal para que possa ser constituído arguido e notificado da acusação em Lisboa.

Revela o Observador que Anastácio Alves tem vivido em Portugal continental em casa de amigos de amigos e que actualmente estava a viver em São Martinho do Porto numa casa arrendada em nome de uma familiar, perto de um posto da GNR. Para não ser reconhecido usava barba.

Anastácio Alves foi acusado de ter abusado de uma criança de 13 anos em quatro situações distintas e numa quinta vez, em 2017, já o rapaz tinha 14 anos (sendo o crime acto sexual com adolescente), relata o Observador, segundo o qual os abusos aconteceram sempre na casa da família da vítima. A criança vivia com os avós, onde era habitual Anastácio Alves ir jantar, mas o caso só foi sinalizado pela Comissão de Protecção de Criança e Jovens em Risco já Anastácio Alves prestava serviço a uma comunidade portuguesa perto de Paris.

O padre terá sido investigado duas vezes: uma em 2005 e outra em 2007. Na primeira vez foi apenas mudado de paróquia e na segunda foi mudado de país por ordem do bispo: esteve na Suíça e depois em França.

Mas os casos acabaram sempre arquivados porque os depoimentos das vítimas não foram valorizados. Foi à terceira vez que a situação ganhou outros contornos quando acabou acusado pelo Ministério Público à revelia (por estar em paradeiro incerto). Só então o então bispo do Funchal, D. António Carrilho, decidiu suspendê-lo de funções.

Já em fuga, Anastácio Alves fez chegar uma carta à diocese do Funchal a pedir dispensa do sacerdócio.