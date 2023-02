Abusos na Igreja: 49 relatos de sofrimento sem fim. “Se o Inferno existe, ele vai lá parar!”

Os relatos recolhidos e o tratamento de dados feito pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica permitem perceber que estes actos de violência ocorreram em todos os distritos do país, sob todas as formas, e atravessando, praticamente, todas as faixas etárias da infância e da adolescência. O relatório indica que as crianças mais novas vítimas de abuso tinham dois e três anos, as mais velhas, 17. O documento não detalha, contudo, todas as histórias que chegaram ao conhecimento dos membros da comissão, tendo sido seleccionados 49 casos, dos 512 testemunhos validados, que são apresentados com algum detalhe, parte dos quais foram já revelados na conferência de apresentação.

