A salada absurda e crítica de Karl Valentin

Comecemos pelo óbvio: há 12 anos o mundo era diferente. Até mesmo o mundo próximo, aquele que cabe no olhar de cada um/a, no ar que respira, no horizonte que tem pela frente ou na vida que lhe cabe na carteira. Em 2011, não esqueçamos, Portugal estendia a mão e pedia a ajuda financeira da troika para não declarar falência, o ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble não perdia uma oportunidade para linchar publicamente os “mandriões” países do sul da Europa — mais tarde seria um ministro holandês cujo nome tropeça na língua e nos dentes (Dijsselbloem) a sugerir que abaixo de Paris se gastava tudo em “copos e mulheres” —, o primeiro-ministro português que se seguia aconselhava os jovens a emigrarem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt