Associação de patronos das artes apoia projectos em Portugal

Esta história começa com um concerto dos Bela Ensemble. Henrique Peyssonneau Nunes, advogado e apaixonado por música, convidou a norte-americana Brooke Waterhouse, fundadora, em São Francisco, do Project One, galeria de arte e som contemporâneos, e que recentemente se mudara para Portugal, para assistir a um espectáculo do grupo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt