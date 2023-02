As amendoeiras já estão a dar as boas-vindas à Primavera e isto não é uma boa notícia

Uma imagem de satélite mostra as amendoeiras em flor no Sul de Espanha, numa altura em que podem não ter polinizadores e o frio ainda é uma ameaça.

Em Espanha, o florescer cor-de-rosa das amendoeiras costumava anunciar a chegada da Primavera. Hoje, é mau sinal: com as alterações climáticas a confundir as estações do ano, estas plantas estão a dar flor ainda no Inverno – sem polinizadores e sob a ameaça de dias frios.

Uma imagem de satélite tirada no último domingo e partilhada esta quinta-feira pelo sistema europeu de satélites Copérnico (a missão da União Europeia para a observação da Terra) alerta para o florir prematuro das amendoeiras no Sul de Espanha. O fenómeno está a acontecer em Almogía, não sendo facilmente perceptível na imagem de satélite.

Foto Amendoeiras em flor na Quinta da Lagoalva de Baixo Nuno Ferreira Santos

Como ainda é Inverno, o nascimento das flores não está sincronizado com a época de polinização de borboletas, besouros e, mais importante ainda, das abelhas.

Este desencontro entre flores e animais compromete, por um lado, a planta, que depende da polinização para se reproduzir e, por outro, os próprios animais, que perdem a fonte de alimento. A aumentar a dimensão do problema estão os dias frios, pelo que as flores podem congelar e ser destruídas.

Naquele que é, a seguir aos Estados Unidos, o segundo maior exportador de amêndoa do mundo, uma colheita comprometida pode ter sérios impactos económicos.

O ano de 2022, que teve o Verão mais quente de sempre em Espanha, foi o terceiro mais seco alguma vez registado no país. Espera-se que os países ligados ao Mediterrâneo – em que Portugal também se inclui – sejam dos que mais rapidamente vão aquecer nos próximos anos.