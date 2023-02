Passeios em família, entre marionetas e amendoeiras em flor

Estórias com Música, teatro Sem Medo e a folia do Carnaval também entram no mapa para animar os miúdos nos próximos dias.

PASSEIOS

Festival das Amendoeiras em Flor

3 a 5 de Fevereiro

Caminhadas, gastronomia, workshops, mostra de artesanato e de antigos ofícios, concertos, performances e, até, uma torta de amêndoa com 41 metros.

São estes os condimentos da segunda edição do festival que volta à localidade de Alta Mora, em Castro Marim, para “celebrar a serra e as tradições algarvias”. No programa estão também actividades de animação infantil como pinturas faciais, jogos tradicionais, animais da quinta, estátuas vivas e slide. Das 11h às 18h, com entradas a 3€ (2€ para crianças dos 11 aos 14 anos; grátis até aos dez anos).

MÚSICA

Estórias com Música

4 de Fevereiro

A Orquestra Metropolitana de Lisboa abre um ciclo de concertos que combina letras e colcheias nas pautas e se prolonga até Maio. Porque “uma coisa é ler uma estória, outra é escutá-la”, o agrupamento põe os seus músicos ao serviço de clássicos infantis.

O primeiro é Pedro e o Lobo, saído da pena de Sergei Prokofiev, que dá a conhecer os instrumentos ao ritmo das personagens da história: o oboé representa o pato, o clarinete é a fala do gato, o fagote é a voz do avô…

No alinhamento entram também o Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque e a sinfonia A Caça de Joseph Haydn. A narração é de Nuno Inácio; a batuta está nas mãos do maestro Pedro Neves.

Sábado, às 17h, no Antigo Picadeiro do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Os bilhetes custam 8€.

A Flauta Mágica do Mozart

5 de Fevereiro

Neste concerto-oficina, António Miguel Teixeira e Sofia Nereida viajam com os mais pequenos pela vida e obra do prodigioso compositor austríaco.

Destinado a crianças dos três meses aos seis anos, o espectáculo tem lugar na Casa da Música do Porto, domingo, com sessões às 10h e às 11h30. Os bilhetes custam 12€ (criança + adulto).

TEATRO

Pelos Cabelos

4 a 19 de Fevereiro

Num lugar distante chamado Lá, habitam seres de olhares alucinados e cabelos exuberantes, invulgares mas “muito especiais”.

Inspirada nas ilustrações de João Vaz de Carvalho, a dançar entre o humor e o absurdo, a nova peça do Teatro de Marionetas do Porto sobe ao palco do Teatro de Belomonte, com sessões ao sábado e ao domingo, respectivamente às 19h e às 16h. A entrada é reservada a maiores de três anos e custa 8€ (5€ para crianças até aos 12 anos).

Foto Sem Medo André Zuccolo

Sem Medo

4 e 5 de Fevereiro

O universo onírico de Simone, uma menina corajosa que parte em busca da avó que perdeu e “do seu lugar no mundo”, serve de cenário à peça de Teresa Coutinho que aqui se estreia.

Inspirada no livro Simão Sem Medo, de Miguel Granja, propõe uma viagem pelos medos, a experiência do luto, a persistência e a valentia, aqui medida pela abertura ao desconhecido e pelo compromisso de ser fiel a si próprio – nas palavras da autora, é “uma forma de honrar aquelas (pessoas) que nos amaram e acreditaram em nós”.

Sábado, às 15h30, e domingo, às 11h30, no Centro Cultural de Belém (Lisboa), com bilhetes a 8€.

EXPOSIÇÕES

Os Chapéus Foliões do Carnaval de Ovar

28 de Janeiro a 5 de Março

Palhaço, pirata, índio, toureiro, cowboy, polícia, ladrão, bruxa, princesa... Nesta exposição, é caso para dizer que chapéus há muitos.

Com mais ou menos cor, entre chapéus e coberturas de cabeça, estão reunidos mais de 80 exemplares com identidade singular que, em diferentes épocas, desfilaram no Carnaval de Ovar. Fruto da parceria entre os municípios de São João da Madeira e Ovar, a mostra presta tributo aos foliões que todos os anos fazem desta festa uma das principais do país.

Para ver no Museu da Chapelaria (São João da Madeira), de terça a domingo, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30. A entrada custa 3€.

O aquecimento para o Carnaval não fica por aqui: para os próximos dias estão agendadas uma Caminhada Nocturna (dia 3, às 21h30, com encontro na Praça da República); a Mega Festa na Aldeia do Carnaval (dia 4, às 23h); e a Chegada do Rei (dia 5, às 15h, no centro da cidade). O programa geral está disponível aqui.

Do Princípio do Mundo

4 de Fevereiro a 29 de Abril

Fernando Mota explora a criação de instrumentos e objectos sonoros a partir de materiais naturais como árvores, pedras ou água.

Nesta exposição que se inaugura na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro (Seixal), no seguimento da residência artística que ali decorreu no final do ano passado, o artista “contempla a criação e edição de objectos artísticos de várias naturezas e linguagens”, explica a nota de imprensa.

Com o contributo das fotógrafas Paula Lourenço e Sofia Silva, a instalação abre portas no sábado, às 15h, e é seguida de um concerto do próprio Fernando Mota. Antes, pelas 10h30, está marcado um passeio sonoro pela Quinta da Fidalga. A entrada é livre.

ACTIVIDADES

Fábrica da Fantasia

4 e 5 de Fevereiro

Também Estarreja já está em aquecimento para a festa do Carnaval. Enquanto não chegam os momentos altos dos desfiles e dos corsos carnavalescos que fazem desta uma das grandes celebrações da época no país, o convite é para espreitar os bastidores.

Na Fábrica da Fantasia há visitas às sedes das escolas de samba e ao Pavilhão dos Curtumes (sábado, às 16h, ponto de encontro na Casa da Cultura); a oficina Samba no Pé (sábado, das 18h às 20h, no Complexo de Desporto e Lazer); e a conversa Folia - O Processo Criativo (domingo, às 16h, na Casa da Cultura). As inscrições são gratuitas.

OFICINAS

Um Ponto que Dança

4 e 5 de Fevereiro

Sara Anjo adapta ao palco o livro que escreveu e que Martina Manyà ilustrou, acerca da vida de um ponto, ora como solitário entre a imensidão, ora como ligação com outros pontos, ora enquanto entidade que cresce e alcança a liberdade.

Uma leitura encenada que é também uma oficina centrada na dança “que acontece no corpo e no mundo à nossa volta”. Sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa). Os bilhetes custam 5€.

Oficinas no Museu do Oriente

4 a 19 de Fevereiro

O Museu do Oriente dedica o mês de Fevereiro às emoções.

Numa série de oficinas para famílias há actividades para reconhecer expressões faciais (Senhor Feliz e Senhor Contente, dia 4, às 11h, para bebés até aos 12 meses); notar parecenças e diferenças (Espelho Meu!, dia 11, às 11h, para bebés dos 12 aos 36 meses); construir máscaras e descobrir As Aventuras de Hanuman (Histórias com…Máscaras, dia 12, às 10h30, para crianças a partir dos cinco anos); explorar as cores das emoções (Pintar as Emoções, dia 18, às 11h30, crianças dos três aos cinco anos); e saber mais sobre o Cavalo de Timor (Conversa com as Peças, dia 19, às 11h30, para maiores de seis anos). A participação custa entre 4,50€ e 6€ por oficina.