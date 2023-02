Zelensky na Berlinale: “Wenders aboliu o muro de Berlim antes de ele cair”

O Presidente ucraniano, filmado por Sean Penn no documentário Superpower, falou por vídeoconferência na cerimónia de inauguração do festival, defendendo o cinema como criador de mudança.

“Onde em tempos havia um muro e o vazio, hoje a vida floresce.” Não é uma mera banalidade — é uma referência ao muro construído pelas autoridades soviéticas que, depois da Segunda Guerra Mundial, cortava a meio a Potsdamer Platz de Berlim. Hoje, a mesma Potsdamer Platz encheu-se de passadeiras vermelhas, holofotes e fotógrafos para receber as estrelas presentes na inauguração do 73.º Festival de Berlim, mas Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, lembrou esses tempos ao público de convidados presente no Berlinale Palast e fez questão de actualizar a referência: “A Potsdamer Platz dividia o mundo livre do totalitarismo. A Rússia quer construir esse muro de novo, e separar a Ucrânia do seu livre-arbítrio.”