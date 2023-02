De novo, há filmes a pairar sobre (o Festival de) Berlim

Um equilíbrio entre novas vozes e cineastas consagrados, um cinema mais próximo do mundo em que vivemos e directamente relacionado com eventos reais, uma selecção ecléctica e abrangente que tem este ano mais títulos dos “pólos opostos” que são o Extremo Oriente e os Estados Unidos. É assim que o Festival de Berlim apresenta a secção oficial competitiva da sua 73.ª edição, que se inicia esta quinta-feira na capital alemã (prolongando-se até ao próximo dia 26) com a estreia fora de concurso de She Came to Me, comédia romântica da cineasta americana Rebecca Miller, com Peter Dinklage, Anne Hathaway e Marisa Tomei nos papéis principais.

