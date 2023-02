Rob McBride, “caçador de árvores” britânico, veio conhecer o eucalipto de Contige e ouviu as suas histórias

Concurso para eleger a árvore europeia de 2023 está a decorrer e há uma portuguesa. Rob McBride anda a visitar as concorrentes e passou pela freguesia de Sátão, onde está a árvore portuguesa do ano.

A família Figueiredo vai em força falar com Rob McBride. Quer contar-lhe tudo o que não se vê à vista desarmada sobre a “sua” árvore. “O eucalipto ainda tem dois metros por baixo. E um autocarro já parou aqui”, relata, em inglês, Rodrigo Figueiredo, que se faz acompanhar pela irmã, Adriana, e pelo pai, Manuel. Assim que se apercebe de que o que lhes estão a contar ali pode ser precioso, Rob McBride pede permissão para fazer um vídeo com aquelas histórias. E, ali, debaixo do monumental eucalipto de Contige, vão-se desenrolando saberes sobre esta árvore com mais de 40 metros de altura.