PSD lamenta demora na nomeação do secretário de Estado da Agricultura

Deputado João Moura critica “trapalhadas” da ministra Maria do Céu Antunes, referindo que a última é “lapso” da exclusão da CAP do comité de acompanhamento do PEPAC.

O PSD lamentou esta quarta-feira que o Governo tenha demorado mais de um mês para nomear um novo secretário de Estado da Agricultura e criticou o que considera como "trapalhadas" da ministra Maria do Céu Antunes.

"Não há uma semana em que a senhora ministra da Agricultura não cometa uma trapalhada e, neste caso concreto, demorou um mês e meio a nomear o secretário de Estado da Agricultura", defendeu João Moura, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

O deputado fez referência a uma nova polémica que envolve este ministério, depois de esta terça-feira a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) se ter mostrado ofendida "com a exclusão" do comité de acompanhamento do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), tendo o Governo esclarecido que se trata de um lapso que vai ser corrigido.

"O Ministério da Agricultura já veio assumir que foi um lapso, mas é um lapso lamentável quando a CAP é uma das confederações mais importantes da defesa do sector da agricultura em Portugal", defendeu, acrescentando que na constituição deste comité há também "associações que já não têm funções há quase 10 anos e que constituem esse comité de acompanhamento".

O engenheiro agrónomo Gonçalo Caleia Rodrigues é o novo secretário de Estado da Agricultura e toma posse hoje, pelas 17h45, no Palácio de Belém. Gonçalo Caleia Rodrigues substitui no cargo Carla Alves, que se demitiu a 5 de Janeiro, poucas horas depois de ter tomado posse, na sequência de um processo judicial envolvendo o seu marido e ex-autarca em Vinhais.