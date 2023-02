O novo secretário de Estado da Agricultura é Caleia Rodrigues

O novo secretário de Estado da Agricultura é Gonçalo Caleia Rodrigues, vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa (ISA-UL), anunciou o Presidente da República em nota publicada no site da Presidência. A tomada de posse será já nesta quarta-feira, 15 de Fevereiro.

Gonçalo Caleia Rodrigues ocupa o lugar deixado vago pela ex-secretária de Estado, Carla Alves, que se demitiu a 5 de Janeiro, no dia seguinte a tomar posse, devido a ter sido noticiado pelo Correio da Manhã que tinha contas arrestadas, devido a um processo em que o seu marido e antigo presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira, era arguido.

O novo secretário de Estado da Agricultura é natural do Porto. Licenciado em Engenharia do Ambiente, na área de Gestão de Águas e Melhoramentos Rurais, Caleia Rodrigues doutorou-se em Engenharia dos Biossistemas, no ISA-UL, onde é professor desde 2013. Caleia Rodrigues era membro do Painel Técnico-Científico da Parceria Portuguesa para o Solo e da Comissão Especializada da Água, Agricultura e Florestas da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos.

Foi também, até 2019, coordenador executivo do Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, membro do grupo de trabalho da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 e dos grupos de trabalho da Inovação e do Temático sobre a Produção Sustentável das principais Fileiras, no âmbito das Alterações Climáticas, ambos da Rede Rural Nacional.