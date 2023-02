Marcelo atribui Grande-Colar da Ordem da Liberdade a Zelensky

A condecoração foi anunciada pela Presidência da República depois do PAN ter feito uma proposta no mesmo sentido.

O Presidente da República decidiu atribuir o Grande-Colar da Ordem da Liberdade, uma das mais altas distinções do Estado português, ao seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky como forma de assinalar um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na nota divulgada ao início desta tarde, a Presidência da República assume que Marcelo Rebelo de Sousa antecipou o anúncio da condecoração depois de ter sido apresentada no Parlamento um projecto de resolução do PAN no mesmo sentido.

“Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia o Grande-Colar da Ordem da Liberdade”, lê-se na nota, que admite uma antecipação da data do anúncio.

O Presidente “tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky”, acrescenta.

O Grande-Colar da Ordem da Liberdade é o mais alto grau da Ordem e é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros. De acordo com informação disponível no site da Presidência, já foram agraciados com o Grande-Colar da Liberdade o então Presidente francês François Miterrand (1987), o Rei Juan Carlos I de Espanha (1988), o Presidente Lech Walesa da Polónia (1993), os Presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003) e o secretário-geral da ONU Kofi Annan (2005).

O Grande-Colar da Ordem da Liberdade também foi atribuído a chefes de Estado portugueses. Em 1996, o Presidente Jorge Sampaio agraciou o seu antecessor, Mário Soares, e o Presidente Cavaco Silva repetiu o gesto para com Jorge Sampaio.

A proposta da condecoração a Zelensky foi apresentada, esta terça-feira, pela deputada única do PAN, Inês Sousa Real, tendo também como objectivo assinalar o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia. No projecto de resolução, o PAN recomenda ao presidente da Assembleia da República que proponha a Marcelo Rebelo de Sousa que conceda aquela distinção ao líder ucraniano "em reconhecimento da coragem demonstrada na defesa da liberdade, dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito na Ucrânia e na Europa".

O Parlamento irá assinalar a data de 24 de Fevereiro com um debate sobre a situação na Ucrânia proposto pelo presidente da Assembleia da República.