O que fica do discurso de Zelenskii na Assembleia da República?

No dia em que cumpriu três anos de mandato como Presidente da República da Ucrânia e 57 dias depois do início da invasão russa, Volodomir Zelenskii discursou por videoconferência na Assembleia da República de Portugal, país que embora fique do outro lado da Europa, como referiu, partilha dos mesmos “valores e direitos que devem existir na Europa de uma ponta a outra”. Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

