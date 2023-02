Ruído do trânsito perto de casa pode causar zumbido nos ouvidos, diz estudo

O zumbido, ou aquele assobio nos ouvidos, afecta milhões de pessoas em todo o mundo. Um novo estudo sugere que a exposição ao ruído do trânsito, em casa, é comum a todos os que sofrem com zumbidos.

O artigo, publicado na revista Environmental Health Perspectives, centrou-se na Dinamarca para encontrar uma ligação potencial entre o ruído da estrada e os níveis de zumbido. O estudo incluiu dados de 3,5 milhões de dinamarqueses, com 30 anos ou mais, entre 2000 e 2017. Durante esse período, 40.692 foram diagnosticados com zumbido.

Quando os investigadores calcularam os níveis prováveis de tráfego e ruído na zona mais silenciosa das suas casas, durante aquele período, descobriram que aqueles que viviam com ruído da estrada mais alto eram mais propensos a serem diagnosticados com zumbido do que aqueles que viviam em áreas mais silenciosas.

O risco das pessoas aumentou 6% a cada aumento de 10 decibéis no ruído do tráfego rodoviário em comparação com os controlos. Quanto mais tempo a pessoa ficava exposta ao ruído do tráfego rodoviário, mais os níveis aumentavam. Quem estava sob maior risco eram as mulheres, mas também pessoas sem histórico anterior de perda auditiva, pessoas com ensino superior e rendimentos superiores.

O estudo não encontrou relação entre ruído ferroviário e diagnóstico de zumbido.

Embora o artigo mostre uma associação entre zumbido e ruído do trânsito, não prova que um causa o outro. Os investigadores dizem que é importante aprender mais sobre os efeitos potenciais da exposição ao ruído residencial — e postulam que, se o ruído do tráfego causa zumbido, pode fazê-lo porque interrompe o sono das pessoas.

"Sabemos que o barulho do trânsito pode deixar-nos stressados e afectar o nosso sono. E esse zumbido pode piorar quando vivemos em situações stressantes e não dormimos bem", declara Jesper Hvass Schmidt, professor associado da University of Southern Denmark e co-autor do estudo.

Todos, excepto 19% dos casos de zumbido, apresentavam perda auditiva anterior. Para os dinamarqueses com perda auditiva, viver no trânsito foi associado a menos diagnósticos de zumbido. Os investigadores especulam que talvez o ruído do tráfego mascare o zumbido em alguns casos.

Actualmente, não há nenhum teste objectivo para diagnosticar o zumbido, e os investigadores observam que as pessoas só podem procurar atendimento médico se os sintomas forem graves. No entanto, escrevem, o estudo é mais uma evidência de que "o ruído do tráfego rodoviário é um poluente prejudicial com uma carga crescente para a saúde".

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong