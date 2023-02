Quinta na TV: Ama-San, Aurora e casas do futuro

Com Comer Orar Amar, Midway e As Vantagens de Ser Invisível em cartaz, também é dia de ver Gisela João ao vivo, o Sporting em campo e a continuação de La Brea e Transplant.

CINEMA

Midway

AMC, 18h35

Seis meses depois dos ataques a Pearl Harbor, acontecia na ilha Midway, no Pacífico, o mais importante confronto naval da II Guerra Mundial, entre japoneses e norte-americanos. É sobre esse episódio que incide este drama histórico, realizado por Roland Emmerich. Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Darren Criss, Mandy Moore, Nick Jonas, Dennis Quaid e Aaron Eckhart integram o elenco.

As Vantagens de Ser Invisível

AXN Movies, 21h10

Com argumento e realização de Stephen Chbosky, e baseado no seu romance homónimo, o filme segue o desabrochar de um jovem introvertido (Logan Lerman) que faz dois amigos (Emma Watson e Ezra Miller) com quem trilhará o caminho da amizade, do amor e da descoberta da sexualidade.

Comer Orar Amar

AXN White, 1h17

Aos 30 anos, Liz Gilbert (Julia Roberts) tem tudo o que poderia desejar. Mas tudo se desmorona com uma crise que a arrasta para uma depressão. Resolve fazer uma pausa de um ano e pôr-se a viajar. Em Itália, vai conhecer o prazer da comida; na Índia, compreender o poder da meditação; e, na Indonésia, encontrar o equilíbrio e redescobrir o amor.

Realizado por Ryan Murphy, o filme baseia-se no livro de Elizabeth Gilbert sobre a sua experiência pessoal, um êxito de vendas que se converteu numa espécie de roteiro de viagem e autodescoberta.

SÉRIES

La Brea

TVCine Action, 22h10

Depois de um hiato, volta ao ar a segunda temporada da história de ficção científica em modo catástrofe, em que uma família separada por uma fenda na crosta terrestre tenta reunir-se. Mistério, drama e viagens temporais/dimensionais pontuam a criação de David Appelbaum, ligado a séries como The Enemy Within, Investigação Criminal: Nova Orleães ou O Mentalista.

Transplant

Fox Life, 22h20

Arranca a terceira temporada da série que cruza a prática da medicina com os caminhos da imigração, pela experiência de Bashir Hamed (Hamza Hag), um clínico sírio com o estatuto de refugiado no Canadá, onde regressa à actividade no serviço de urgência. A sua jornada de trauma, adaptação e esperança é retomada hoje em dois episódios, Fractura e Bagagem, e continua a ser debitada à quinta-feira.

DOCUMENTÁRIO

Ama-San

RTP2, 3h59

No Japão “ama” significa “pessoa do mar” e designa a prática ancestral das mulheres que mergulham em apneia para recolherem abalones, algas, pérolas e outros tesouros marinhos, para depois retomarem o tradicional quotidiano doméstico. Este documentário de Cláudia Varejão, vencedor do prémio de melhor filme na Competição Portuguesa no Doclisboa 2016, acompanha três dessas mulheres, de gerações distintas, numa vila pequena piscatória.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A domótica e a sustentabilidade são os alicerces da reportagem de hoje. Vai em busca de Casas do futuro, desmontáveis e verdes, num momento em que a maioria dos portugueses passa o Inverno em lares gelados, a crise energética está na ordem do dia e a diminuição da pegada ecológica é um imperativo global. Casas inteligentes, habitações giratórias e comunidades de partilha de energia fazem parte da peça assinada pela jornalista Sandra Salvado.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Midtjylland

SIC, 19h55

Directo. O Sporting defronta o Midtjylland (Dinamarca) no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. A primeira mão da eliminatória joga-se em casa do clube português, com o francês François Letexier como árbitro.

MÚSICA

Gisela João Apresenta Aurora

RTP1, 23h47

Registo do concerto que Gisela João deu no Coliseu dos Recreios de Lisboa, em Novembro de 2021, para mostrar as canções de Aurora, o álbum em que se revelou como letrista e compositora.