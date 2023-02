Moedas reage a Marcelo e diz que não aceita lições “de ninguém” sobre imigração

“Fui emigrante, sou casado com uma imigrante, o meu sogro é marroquino, a minha sogra é tunisina”, disse Carlos Moedas, presidente da autarquia lisboeta.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), afirmou esta terça-feira que não aceita lições "de ninguém" sobre emigração e imigração, realçando a experiência pessoal nesta matéria, e reiterou que Portugal precisa de uma política de imigração digna.

"Eu fui emigrante, sou casado com uma imigrante, o meu sogro é marroquino, a minha sogra é tunisina, por isso, há algo que gostaria de deixar muito claro: não aceito lições de ninguém nesta matéria, de ninguém", declarou Carlos Moedas, na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa.

A afirmação de Carlos Moedas parace ser uma resposta a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que esta terça-feira, após ser questionando sobre os testemunhos de Moedas e Luís Montenegro (presidente do PSD) relativos à imigração, considerou que "declarações muito emocionais feitas em cima de casos correm o risco de ser irracionais". Pediu-lhes, ainda "bom senso" quanto a um "tema tão sensível" como os imigrantes. Reagindo, Montenegro levantou dúvidas sobre se o recado de Marcelo seria para si.

Na apresentação da actividade do executivo municipal nos últimos três meses, entre Novembro e Janeiro, o autarca social-democrata disse que Portugal "precisa de imigrantes", começando por deixar "uma palavra muito sentida, muito profunda, de pesar pelo trágico falecimento de duas pessoas" num incêndio num prédio no bairro da Mouraria, na freguesia de Santa Maria Maior, que ocorreu em 4 de Fevereiro.

"Apesar de a investigação ainda estar a decorrer, sabemos, infelizmente, que estes dramas acontecem e têm acontecido na nossa cidade. Todos nos lembramos de vários destes tipos de dramas e ainda bem que nos lembramos, [...] porque temos de mudar as coisas. Lembro-me, perfeitamente, ainda em Julho de 2021, também na Rua Morais Soares, quando duas pessoas perderam a vida", indicou Carlos Moedas.

O presidente da câmara reforçou que conhece "a emigração e a imigração na primeira pessoa, como poucos em Portugal", e defendeu que "o país precisa de uma política de imigração digna".

"Aquilo que nós temos em Portugal hoje não é digno e é isso por aquilo que irei lutar. Irei lutar exactamente como político por essa dignidade da nossa imigração, exactamente porque conheço, exactamente porque quero que isso mude e porque é um desafio para todos", declarou.

Nesse âmbito, o autarca pediu aos vereadores da Habitação, Filipa Roseta (PSD), dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde (CDS-PP), e da Protecção Civil, Ângelo Pereira (PSD), "que [se] reunissem o mais rápido possível com o SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras]", para se trabalhar em conjunto, para se encontrarem "soluções entre todos".

Carlos Moedas deixou, ainda, um apelo a todos os presidentes de juntas de freguesia para colaborarem na resposta necessária, uma vez que estes autarcas "são essenciais no papel que têm de proximidade junto de todas estas comunidades". O social-democrata frisou que as comunidades de imigrantes "são bem-vindas, são lisboetas" e que o município lutará "por elas, mas com dignidade".