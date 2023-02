Cinco coisas que a ciência nos ensina para fazer melhor sexo

O sexo pode ser maravilhoso, mas também pode ser complicado. A ciência pode ser a coisa mais distante da tua mente quando estás num momento íntimo com alguém. Mas, na verdade, há muito que podemos aprender com ela quando se trata de sexo.

A ciência do sexo é um vasto campo de investigação que engloba muitos aspectos da sexualidade humana, desde a fisiologia até aos factores psicológicos e sociais que influenciam o comportamento sexual.

Ao longo dos anos, os investigadores têm sido capazes de esclarecer uma variedade de formas para melhorar as experiências sexuais dentro (ou fora) do quarto. No espírito do Dia dos Namorados, aqui estão cinco lições chave que se podem tirar da ciência se pretende melhorar as coisas entre os lençóis.

1. Compreender a excitação e o desejo

A excitação e o desejo desempenham um papel crucial na sexualidade humana. A excitação é uma componente necessária da actividade sexual e pode ser desencadeada por uma série de estímulos, incluindo o toque físico, sugestões visuais e factores psicológicos. No contexto do sexo, o desejo (ou libido) refere-se ao impulso ou motivação para se envolver na actividade sexual.

A excitação e o desejo são fenómenos complexos e podem ambos ser influenciados por uma variedade de factores, incluindo factores biológicos, psicológicos e ambientais.

O ciclo de resposta sexual concebido por William Masters e Virginia Johnson, que eram conhecidos nos anos 60 pela sua controversa investigação sobre a fisiologia da sexualidade humana, refere-se a fases de mudanças emocionais e físicas à medida que uma pessoa se excita durante actividades sexualmente estimulantes (incluindo relações sexuais e masturbação). Tipicamente, estas fases incluem desejo, excitação, orgasmo e resolução (regresso ao normal).

No entanto, outros modelos de resposta sexual dizem-nos que homens e mulheres vivem estas fases de forma diferente. Uma razão para isto é que as mulheres tendem a ter uma resposta mais complexa aos estímulos sexuais, uma vez que são mais susceptíveis de serem influenciadas por sinais psicológicos e emocionais como a comunicação e as dinâmicas de relacionamento.

A ciência também nos diz que embora a excitação e o desejo estejam interligados, estes funcionam de diferentes maneiras. Por exemplo, se um homem mostra sinais de excitação física (como erecções matinais), isto não significa que se sinta necessariamente "excitado" ou que deseje sexo. Da mesma forma, uma mulher pode não ter desejo de sexo, mas o desejo pode surgir antes ou depois da excitação.

2. Comunicar de forma aberta e honesta

Outro aspecto que pode melhorar as experiências sexuais é a comunicação. A investigação tem demonstrado que os casais que comunicam aberta e regularmente sobre as suas preferências sexuais têm mais probabilidades de experienciar uma maior satisfação sexual.

Para melhorar a comunicação, tenta ter conversas honestas e abertas com o teu parceiro (ou parceiros) sobre a tua sexualidade. Porque o sexo pode ser muitas coisas para muitas pessoas, não tenhas vergonha de discutir aquilo que te excita e quaisquer preocupações ou coisas de que não gostes.

3. Adicionar variedade à sua vida sexual

A investigação mostra que acrescentar emoção e uma variedade de estímulos e técnicas à vida sexual, tais como diferentes posições sexuais, estimulação manual, práticas de masturbação e estimulação oral, pode aumentar o seu prazer sexual. Outras coisas que podes considerar:

role playing;

explorar práticas BDSM;

brinquedos sexuais;

massagens sensuais;

utilizar lubrificantes;

praticar sexo tântrico

masturbar-se em frente ao parceiro (ou parceiros);

ver pornografia feminista;

swinging (troca de casais).

Ao explorar qualquer uma destas actividades, é importante obter o consentimento mútuo e respeitar os limites uns dos outros.

4. Mindfulness

A prática de mindfulness, que ajuda a concentrar-nos no momento presente, demonstrou ter um impacto positivo nas experiências sexuais. Ao aumentar a consciência e a atenção às sensações no corpo, a consciência pode aumentar a excitação sexual e o desejo.

Há várias formas de incorporar a atenção nas experiências sexuais. Uma das abordagens é focar no momento e prestar atenção às sensações no corpo durante as actividades sexuais. Isto pode ajudar a aumentar a excitação sexual e aumentar o prazer.

Além disso, respirar devagar e concentrar-se na sensação de respiração pode ajudar a acalmar a mente e aumentar o desejo sexual. A atenção e os exercícios respiratórios são igualmente úteis para gerir a ansiedade em torno do sexo.

A criação de um espaço calmo para a intimidade física também pode ajudar a construir confiança e melhorar a ligação íntima entre parceiros.

5. Gestão das expectativas

A ideia de que o sexo é previsível, nítido e perfeito é irrealista. O sexo é complexo e multifacetado.

No entanto, os nossos guiões sexuais dizem-nos muitas vezes o contrário. Os guiões sexuais são mais entendidos como as mensagens que aprendemos sobre o sexo durante o nosso crescimento. Normas culturais e crenças religiosas podem influenciar as nossas atitudes em relação ao comportamento sexual e ao prazer. Por exemplo, certas culturas ou religiões podem ver o sexo como um acto exclusivamente reprodutor ou limitar a expressão da sexualidade apenas a relações heterossexuais.

Os guiões podem ser limitativos, na medida em que podem definir o que é considerado "normal" (por exemplo, que a relação sexual será igual a um orgasmo) ou "aceitável". Mas também podem ser empoderadores e sexo-positivos, proporcionando um quadro para explorar e expressar a sexualidade.

Independentemente das nossas ideias sobre sexo, é também importante sentirmo-nos confortáveis no nosso próprio corpo. Se conseguirmos abraçar o nosso corpo e amá-lo como ele é, isto ajudará quando tivermos sexo. Tenta não pensar demais durante as experiências sexuais e permite que o teu corpo faça o que vier naturalmente.

Exclusivo P3/The Conversation

Chantal Gautier é professora na Universidade de Westminster e terapeuta de sexo e relacionamento