Ideias para o Dia dos Namorados, dos solteiros aos acompanhados

O amor e uma alpaca

Passear, dar de comer ou tirar selfies. Na The RoyAl’Pacas Family, o Dia dos Namorados vem com tudo isto e… alpacas.

Os animais – tidos como “uma das espécies mais carinhosas e dóceis do mundo”, refere o comunicado –, são a alma desta quinta no Montijo e dão o corpo ao manifesto para surpreender a cara-metade. A experiência The Royal For 2 tem duração de duas horas e permite “aprender tudo sobre estes incríveis animais”, mas também alimentá-los, passear na sua companhia ou, até, fazer uma sessão fotográfica. Custa 80€ (300€ com a sessão de fotos) e pode ser complementada com a oficina de processamento da fibra de Alpaca (50€/pessoa), visitas guiadas e sessões de ioga na natureza.

Romance no zoo

O Jardim Zoológico de Lisboa celebra o São Valentim com uma viagem aos rituais das espécies mais românticas do parque. Do pinguim-do-cabo que na época de reprodução oferece uma pedra à fêmea ao grou-do-Japão que dá tudo nas “majestosas danças nupciais” ou ao gibão-de-mãos-brancas que canta para “fortalecer a ligação entre o casal”, são várias as curiosidades do reino animal no que toca à celebração do amor.

Neste dia 14 de Fevereiro há também encontro marcado com as Animal Talks (das 10h às 17h) e descontos de 50% na compra de dois bilhetes de adulto ou sénior (ver condições de acesso aqui). Na agenda estão ainda as campanhas de apadrinhamento de animais, uma boa ideia de presente para a cara-metade.

Cruzeiros no Douro

Adoro-te Douro, Amo-te Douro e Venero-te Douro. A bordo deste triângulo amoroso em forma de cruzeiro, que aponta as setas à paixão pelo cenário duriense, entra o romantismo, jantares especiais e música a preceito.

Promovidos pela Cruzeiros Douro, têm data reservada no calendário para o dia 14 de Fevereiro, a partir das 20h e com duração estimada de três horas. O embarque é feito, respectivamente, no Cais da Ribeira, no Cais da Estiva e no Cais de Vila Nova de Gaia; os preços rondam os 100€ por casal.

Rio abaixo, ao pôr-do-sol

Romance embalado pelo Tejo, a brindar com uma taça de espumante, a ouvir música a condizer, com o Cristo-Rei a abençoar a viagem e o pôr do Sol a pintar o horizonte, a dourar as águas do rio e a aquecer os corações.

A proposta vem da Marlin Tours, especializada em levar a bordo pedidos de casamento, despedidas de solteiro e outros passeios temáticos. Este, disponível todos os dias da semana, tem início às 16h e o preço para embarcar – num veleiro ou num catamarã – começa nos 40€ por pessoa.

O amor está no ar

Levar os apaixonados aos céus é, literalmente, o que a Lisbon Helicopters sugere para o Dia de São Valentim (e mais além): um voo privado de helicóptero que sobrevoa a zona de Belém durante cerca de oito minutos.

A data dá direito a uma rota desenhada para a ocasião e também propicia o preço especial de 120€ por casal. Esta campanha está a valer até ao último dia de Fevereiro e tem a vantagem de poder ser gozada mais tarde, já que os bilhetes adquiridos nesse período são válidos por 60 dias.

Muito Amor Nunca É Demais

No autoproclamado hotel mais sexy e glamouroso de Lisboa – com check-in reservado “à boémia, aos beijos trocados e aos segredos sussurrados” – não há um Dia dos Namorados, mas quatro. Porque, como manda o título do programa alinhado pelo Maxime Hotel, Muito Amor Nunca É Demais. E porque, como sublinham em comunicado, há que dar atenção “aos primeiros encontros, às paixões de longa data, aos amigos que têm uma amizade incondicional e, é claro, aos casais mais fogosos”.

De 10 a 14 de Fevereiro, há um cartaz diferente todos os dias para cada um destes perfis, com lugar para espectáculos de burlesco e ilusionismo, jantares com menus especiais e pequenos-almoços tardios. O preço vai dos 25€ aos 75€.

Dar de comer à paixão

No WOW - World of Wine, em Vila Nova de Gaia, a celebração traz provas cegas de chocolate, visitas ao Pink Palace com direito a brindes com vinho do Porto rosé e jantares com menus especiais nos vários restaurantes do quarteirão cultural (pizzas em forma de coração incluídas).

A festa começa às 19h e tem preços a partir dos 40€. Programa completo e reservas em www.wow.pt/valentines-day.

Às Vezes o Amor anda por aí

Alinhado com as setas de São Valentim, o festival Montepio Às Vezes o Amor volta a dar música ao coração, espalhando notas por 14 cidades: Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Lagoa, Leiria, Lisboa, Peso da Régua, Porto, Santa Maria da Feira, Santarém, Torres Novas, Viana do Castelo e Vila do Conde.

No mapa desta nona edição estão concertos únicos de artistas com lugar reservado na banda sonora nacional. Um deles é Jorge Palma, que abraçou o desafio da organização para dar voz às “canções de amor que marcaram a sua vida”, juntando à bitola uma orquestra e as vozes de Marisa Liz, Márcia e A Garota Não. Na rota do romântico estão também os talentos de Aurea, Cristina Branco & João Paulo Esteves da Silva, Fernando Daniel, GNR, João Pedro Pais, Lena D’Água, Luísa Sobral, Mafalda Veiga, Neev, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa e Syro.

De 11 a 14 de Fevereiro, com bilhetes entre 10€ e 55€ e cartaz detalhado aqui.

A cavalo ou num galeão, passeios de amor

Amar em Alcácer do Sal é o nome do programa desenhado pela autarquia para dar corda à celebração do Dia dos Namorados. O título é certeiro: na cartola vêm passeios românticos que tanto podem ser a cavalo como num galeão, numa charrete ou num tuk-tuk, sempre com a cidade decorada a rigor e a beleza do Sado a servir de cenário – nestas lides, nota ainda para o photobooth instalado junto ao Posto de Turismo, com impressão instantânea de fotografias e momentos para mais tarde recordar.

O comércio tradicional não falta à chamada: restaurantes, floristas, doceiras e empresas de actividades náuticas entram na festa com produtos e serviços à medida da ocasião.

Os passeios, gratuitos, decorrem no dia 14 de Fevereiro, das 10h às 12h e das 14h às 18h (excepto baptismos a cavalo, das 14h30 às 18h). A viagem no galeão Pinto Luísa está marcada para dia 18, das 15h às 16h, e traz na cesta “música romântica e oferta de chocolate quente e bolinhos” – a inscrição custa 5,60€ por adulto (2,30€ por criança) e deve ser formalizada até dia 11, através dos contactos turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt, 265 009 987 ou 911 794 685.

Viana é amor

Com um slogan que Viana do Castelo gosta de levar à letra durante todo o ano, a iniciativa Viana É Amor espalha a sua magia pela cidade minhota entre 11 e 14 de Fevereiro.

No cardápio (detalhado aqui) vêm descontos em alojamentos, vouchers para experiências a dois, menus especiais nos restaurantes aderentes, acesso gratuito aos principais museus locais, passatempos de fotografia e espectáculos – um deles é o concerto dos GNR no Centro Cultural, cortesia do festival Montepio Às Vezes o Amor.

A aquecer a tarde do dia 14, há um brinde ao amor com vinho rosé e torta de Viana (nos Antigos Paços do Concelho, às 16h).

À mão de Semear

Amor com sabor, sustentabilidade e inclusão social? É só Semear, nome de um programa “que promove a empregabilidade e integração socioprofissional de jovens e adultos com dificuldade intelectual e do desenvolvimento” e que tem a mercearia recheada de produtos preparados por eles e indicados para a data.

Para os corações gourmet, sugerem um sexteto: a “ligeiramente picante” geleia de malagueta, o “rico em aromas e muito frutado” vinagre de frutos vermelhos, o doce de morangos com champanhe (um casamento feliz feito de “200 gramas de muito amor e dedicação”), o chutney de manga de “sabor intenso e asiático”, a infusão de canela e gengibre “para beber com a sua cara-metade” e a trilogia do sal para temperar a relação no ponto (preços de 3,60€ a 8,50€).

No site, é possível comprar muitos outros presentes, como um dos cinco pratos da colecção Afectos, peças únicas e feitas à mão pelos formandos de cerâmica (10€).

Amores (e sabores) perfeitos

Um menu de degustação com a cerveja ao centro, assinado por talentos da nossa praça (reconhecidos e emergentes) e disponível por todo o país.

Esta é a base da iniciativa Chefs à Prova, promovida pela Estrella Damm durante todo o mês de Fevereiro. Resulta do desafio lançado a mais de 50 chefs nacionais para a criação de um menu composto por quatro pratos inéditos, feitos de sabores sazonais e harmonizados com quatro cervejas da marca. Mapa de estabelecimentos, menus e preços disponíveis em chefsaprova.pt.

Chefs à Mesa, para levar para casa

Romantismo, qualidade, excelência e conveniência. É com estes temperos que a Chefs à Mesa celebra a data, pondo na ementa quatro menus de autor, desenvolvidos especialmente para a ocasião.

Na lista de propostas estão o plant based desenvolvido pelo chef Luccas Paixão que inclui croquetes de cogumelos, beet Wellington (versão com beterraba), salame e uma garrafa de vinho tinto Terras de S. Miguel (30€/pax); o menu dos chefs Paulo Morais, Miguel Castro e Silva e Vítor Sobral que traz bolinhas recheadas de polvo, sopa de cação e mousse de chocolate negro com morangos confitados, harmonizado com o branco Terras Abençoadas (40€/pax); as sugestões dos chefs Bertílio Gomes, Miguel Castro e Silva e Vítor Adão que passam pelo creme de castanhas com cogumelos, cachaço de porco confitado com puré trufado e lingotes de chocolate e coco, e o tinto Terras de S. Miguel (48€/pax); e, por último, o menu dos chefs Bertílio Gomes e Paulo Morais, com sopa de crustáceos, brownie de chá verde e o branco Terras Abençoadas (60€/pax).

Disponíveis para recolha directa na loja física em Lisboa ou para entrega em casa nos concelhos de Lisboa, Cascais e Oeiras. Informações em www.chefsamesa.com.