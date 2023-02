Erdogan confirma mais de 35 mil mortos na Turquia

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, actualizou nesta terça-feira, pelas 18h30 (hora de Lisboa) o número de vítimas mortais do sismo que abalou o país na semana passada: 35.418. Só na Turquia registam-se ainda 105 mil feridos.

No final de uma reunião de cinco horas com o Governo, Erdogan comparou a força dos terramotos a "bombas atómicas", após provocarem o maior desastre nacional do último século.

No Sul do país, onde ficam as zonas atingidas pelo sismo, centenas de milhares de edifícios colapsaram ou tornaram-se inabitáveis. Na última semana, fugiram da região mais de 2,2 milhões de pessoas.

O chefe de Estado reforçou a necessidade de robustecer as normas que regulam a construção civil no país, acrescentando que o Governo continuará a trabalhar até que a última pessoa seja resgatada.

Com mais de 5800 vítimas na Síria, segundo os números das autoridades nacionais e das Nações Unidas, o número total de mortos nos dois países ultrapassa 40 mil.