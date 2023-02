Parte da “Ilha do Amor” da Croácia está à venda

Parte de um ilhéu no Adriático em forma de coração, celebrizado como a Ilha do Amor, está à venda.

O ilhéu de cx, localizado na Croácia e desabitado, fica no Canal de Pasman e é um dos ilhéus croatas mais famosos. Agora, parte dele está à venda e a ser promovido junto de potenciais compradores.

"Mais de um milhão de fotos por ano são feitas no ilhéu e em torno dele e penso que a sua popularidade é realmente elevada", diz à Reuters Silvestro Kardum, um representante do proprietário do lote de terreno posto à venda.

Não existem hotéis, vilas, ou restaurantes, mas muitas celebridades e os seus iates frequentam Galesnjak todos os Verões.

"Beyoncé fez a sua festa de 39º aniversário no ilhéu e passa lá vários dias ou mesmo semanas todos os anos. Michael Jordan esteve lá no ano passado, Jeff Bezos também, não faltam celebridades nesta área", disse Kardum.

Foto Imagem captada por drone da ilha Galesnjak, na Croácia REUTERS/Antonio Bronic

Os lucros da venda serão investidos noutros pontos da comunidade local, garante. "O ilhéu tem uma área de 142.000 metros quadrados e pouco mais de 40.000 metros quadrados estão à venda pelo preço de 13 milhões de euros", precisou, acrescentando que há potenciais compradores a contactar todos os dias.

Em 2019, cientistas do Departamento de Arqueologia da Universidade de Zadar da Croácia descobriram vestígios de presença humana que deverão remontar a mais de 7000 anos.

Uma curiosidade: se por um lado a Croácia tornou a sua ilha-coração uma celebridade por si própria e uma atracção turística (é usada frequentemente para promoção internacional do turismo oficial), por outro é também o país onde foi criado o Museu dos Corações Partidos.