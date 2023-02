Caretos voltam a animar Carnaval de Bragança. Butelo e casulas ajudam à festa

Prometem-se dias com “o melhor do fumeiro transmontano”, o casamento do butelo com as suas casulas, e o regresso da tradição cheia de tropelias garantidas pelos caretos.

A gastronomia típica da época e os tradicionais mascarados animam o Entrudo de Bragança com um fim-de-semana alargado preenchido pelo Festival do Butelo e das Casulas e pelo Carnaval dos Caretos, divulgou hoje a Câmara Municipal.

O município informa, em comunicado, que, entre sexta e terça-feira de Carnaval, estão em destaque "o melhor do fumeiro trasmontano", concretamente o enchido de ossos (butelo) acompanhado das vagens secas de feijão (casulas), e "os protagonistas da mais autêntica das tradições de inverno, os Caretos".

O centro histórico da cidade é o palco dos dois eventos, que decorrem em simultâneo com a Semana Gastronómica do Butelo e da Casulas, em restaurantes do concelho.

O festival dedicado ao volumoso enchido de osso centra-se na Praça Camões e reúne "48 expositores" que vão comercializar fumeiro, com destaque para o butelo, outros produtos regionais, como casulas, azeite, mel, vinho, licores e artesanato.

Foto Butelo e casulas rui gaudencio

No local, decorrem também demonstrações e degustações gastronómicas com chefes de cozinha portugueses e espanhóis, e terá lugar o concurso para eleger o melhor pastel Brigantino, com degustação aberta ao público. O pastel Brigantino, que o município ambiciona transformar num "bolo identitário de Bragança", é confeccionado com produtos locais como o mel, a castanha, a amêndoa e o azeite.

Os mais novos têm também espaço no certame com iniciativas como o workshop "Mãos na Massa" e a actividade criativa "Butelo de Histórias", ambos no sábado.

O Carnaval é dos Caretos, os tradicionais mascarados, oriundos de várias aldeias do concelho e da vizinha Espanha, a que se juntam alunos dos agrupamentos de escolas do concelho e utentes de várias Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), num sentido de promoção das tradições junto dos mais novos e de partilha de saberes pelos mais velhos.

O município promete "centenas de caretos" no desfile, no sábado, que termina com a recriação secular do "Diabo, Morte e Censura" e a "Queima do Mascareto", uma figura com sete metros de altura que será simbolicamente colocada em chamas, na cidadela, junto ao Castelo de Bragança.

A fechar o Carnaval dos Caretos, na quarta-feira de cinzas, saem às ruas do centro histórico o Diabo, a Morte e a Censura, recriando uma tradição secular.

A abrir as festividades, na sexta-feira, a Câmara Municipal anunciou que vai apresentar publicamente uma candidatura à Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Gastronomia.