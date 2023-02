Grupo Visabeira com sede em Viseu alvo de ciberataque

O ciberataque foi detectado às 7h30 e perturbou vários dos serviços do grupo Visabeira, detentor do centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu.

O grupo Visabeira, com sede em Viseu, foi hoje alvo de um ciberataque que perturbou os serviços ao longo do dia. Segundo um comunicado enviado à agência Lusa, a empresa interrompeu os serviços afectados.

"Informamos que o Grupo Visabeira foi vítima de um ciberataque aos seus sistemas informáticos, detectado hoje, por volta das 7h30 da manhã que resultou na perturbação dos nossos serviços", refere o grupo, dono do centro comercial Palácio do Gelo, na nota de imprensa.

Segundo o documento enviado à agência Lusa, "após tomar conhecimento do incidente, foram adoptadas as acções descritas no procedimento interno de gestão de incidentes".

Neste sentido, foram "desde logo, e como medida preventiva, interrompidos todos os serviços que pudessem ter sido afectados" e, no momento em que foi enviado o comunicado, 19h50, a equipa técnica estava ainda "a actuar de forma a mitigar riscos e conter os efeitos decorrentes do ataque".

A nota de imprensa não esclarece, no entanto, que efeitos ou consequências o ciberataque causou ao grupo Visabeira, que além de detentor o centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, é detentor empresas em diversas áreas como, por exemplo, no sector do turismo, construção e comunicação.

"O Grupo Visabeira já informou as autoridades competentes. Lamentamos todos os transtornos que este ataque possa causar aos nossos parceiros e colaboradores e estamos a fazer todos os esforços para que esta situação possa ser resolvida o mais rapidamente possível", lê-se no documento.