Chega e PAN querem aumentar prazos de prescrição de crimes sexuais contra menores

Tanto o Chega como o PAN são a favor do aumento dos prazos de prescrição de crimes de abuso sexual contra menores, tal como foi sugerido pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja que esta segunda-feira divulgou um relatório com o levantamento destes casos desde 1950.

Através das redes sociais, a porta-voz do PAN declarou que “a Igreja não pode continuar a ocultar este tipo de crimes e a proteger abusadores”, pedindo que se “tornem consequentes as recomendações feitas”. Inês Sousa Real anunciou ainda que vai propor no Parlamento a criação de um grupo de trabalho sobre o aumento dos prazos de prescrição dos crimes de abuso sexual e concordou com a continuação da comissão independente, como foi proposto pelo ex-ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio.

“Que a Igreja, a sociedade e o Estado não deixem cair este tema no esquecimento, mantendo a existência de uma comissão independente e que não haja tolerância com os abusadores”, afirmou.

Em declarações à imprensa, o presidente do Chega, por seu lado, considerou "importante mudar os prazos de prescrição destes crimes" porque "muitas das vítimas só falam anos depois de terem sido abusadas" e apelou a que se faça justiça perante os quase 5 mil casos de abusos sexuais revelados.

André Ventura reconheceu que será "mais difícil" conseguir consenso no Parlamento para tornar o crime de abuso sexual de menores "imprescritível" e aumentar as penas para os agressores, como defende o Chega, mas sublinhou que a prescrição dos crimes de abuso sexual a partir dos 30 anos de idade das vítimas e não dos 23 anos como prevê a lei actualmente "pode unir esquerda e direita".

O líder do Chega deixou ainda um repto ao Ministério Público para que avance com "celeridade" nas "investigações" e até "detenções" nos casos que ainda não prescreveram.

Antes, numa publicação no Twitter, Ventura já se havia mostrado "revoltado" com o relato dos abusos sexuais na Igreja, considerando que esta questão "não pode passar impune".

As conclusões do relatório da Comissão Independente foram hoje conhecidas, tendo identificado perto de 5 mil vítimas de abuso abusos de sexual na Igreja em Portugal e identificam a necessidade de se aumentar os prazos de prescrição destes crimes.https://t.co/nTkm2GTs3M — Inês de Sousa Real (@lnes_Sousa_Real) February 13, 2023

Do lado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha considerou que estes abusos “constituem um gravíssimo atentado à liberdade e à integridade física e psicológica”, cujos “danos são irreparáveis”, e frisou que o levantamento destes casos “não apaga décadas de encobrimento que constituíram uma segunda provação para as vítimas”.

Mas o líder dos liberais sublinhou que “é fundamental garantir a compensação possível e assegurar que estas situações são prevenidas, identificadas e condenadas sempre que não for possível impedi-las”. “Não há espaço para o abuso e para a violência numa sociedade justa e democrática. É sempre intolerável, mas é particularmente infame quando se exerce a partir de uma posição de poder sobre vítimas indefesas”, disse.

Esta segunda-feira, a comissão independente defendeu que a idade da vítima para efeitos de prescrição dos crimes de abuso sexuais contra menores deve ser ser alargada dos actuais 23 anos para os 30 anos.