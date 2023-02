Mohammad Shahabuddin Chuppu nomeado novo Presidente do Bangladesh

O candidato do partido no poder, a Liga Awami, concorreu sem qualquer oposição. Anúncio chega seis dias antes de ser votado no Parlamento.

Mohammad Shahabuddin Chuppu foi declarado esta segunda-feira Presidente eleito do Bangladesh pela comissão eleitoral, depois de mais nenhum outro candidato se ter apresentado. O anúncio foi feito seis dias antes da sessão parlamentar em que será votado o novo chefe de Estado.

O presidente da comissão eleitoral, Kazi Habibul Aual, disse que, “segundo o calendário eleitoral, apresentaram-se duas actas de nomeação a favor de Shahabuddin durante o dia de domingo e uma foi aceite como válida”. “Hoje iremos enviá-la para publicação no diário oficial”, afirmou, citado pela agência estatal de notícias BSS.

O candidato da Liga Awami vai substituir no cargo o actual Presidente, Abdul Hamid, cujo mandato termina a 23 de Abril. A Liga Awami é o partido com maior representação no Parlamento, com 302 deputados em 350 lugares e, por isso, nenhum outro partido da oposição conseguiu reunir apoio suficiente para apresentar um candidato alternativo.

Shahabuddin teve uma longa carreira como juiz e chegou a um alto cargo na direcção da Liga Awami, onde integrou a Comissão Anticorrupção. É um veterano da luta que em 1971 acabou com o Paquistão Oriental dando lugar ao Bangladesh independente.