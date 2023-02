Câmara do Porto quer conter AL com regulamento com mais excepções do que travões

O regulamento para a criação de Áreas de Crescimento Sustentável de Alojamento Local (AL) já foi elaborado pela câmara do Porto e será brevemente submetido para consulta pública. Durante 30 dias, o documento passará pelo escrutínio dos munícipes. Mas os primeiros reparos já foram feitos na reunião do executivo desta segunda-feira, quando a proposta passou com voto contra do Bloco de Esquerda e com abstenção da CDU e do PS.

