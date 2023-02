Número de mortos ultrapassa os 33 mil na Turquia e Síria

O sismo de magnitude 7,8 matou 29.605 pessoas no Sul da Turquia, enquanto as autoridades contabilizaram outros 3574 mortos na Síria.

Pelo menos 33.179 pessoas morreram em consequência do violento sismo que abalou na segunda-feira a Turquia e a Síria, indicam dados oficiais divulgados este domingo.

O sismo de magnitude 7,8 matou 29.605 pessoas no Sul da Turquia, informou a Afad, a organização de socorro do país, enquanto as autoridades contabilizaram outros 3574 mortos na Síria.

Os números actualizados este domingo referem também que 92.600 pessoas ficaram feridas neste desastre natural.

Os dois países foram atingidos, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.