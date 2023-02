A Rua Sésamo e a saudade

Sou portuguesa. Vivo no presente, mas, porque temo o futuro, tenho sempre um pé no passado.

Há uns anos, o anúncio de um supermercado que passava constantemente nas televisões portuguesas mostrava duas senhoras idosas, sentadas ao lado uma da outra, a recordar, com ar saudosista, que ainda eram do tempo em que um pacote de arroz custava cinco escudos. E eu, que até ver só tenho um cabelo branco, cada vez me sinto mais parecida com as protagonistas do anúncio, pelo menos no que à saudade de tempos passados diz respeito. É quase como se não conseguisse encarar o tempo que passou sem colocar sobre ele uma espécie de filtro de felicidade.