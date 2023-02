Luiza Helena Trajano: “Não sou de esquerda ou direita, sou do Brasil”

“Das casas brasileiras, 79% não têm um aspirador de pó; 74% não têm um secador de cabelo e 85% não têm uma batedeira.” É com esses e outros números sobre a presença de electrodomésticos na vida dos brasileiros que Luiza Helena Trajano abriu a sua conversa com empresários e autoridades num encontro realizado no último sábado, no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa. Quem a conhece sabe que a empresária divide os dados com um misto de espírito empreendedor e indignação com a desigualdade no Brasil.

